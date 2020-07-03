Первая ракетка Украины Элина Свитолина появилась на обложке украинского номера Forbes, посвященного "женщинам, которые сделали себя сами".

Свитолина в 2019 году стала одной из десяти самых высокооплачиваемых спортсменок в мире по версии американского Forbes. Об этом сообщает btu.org.ua. Читайте также: Первая ракетка Украины Элина Свитолина – "Почетная гражданка города Харькова" Элина Свитолина на обложке Forbes Достижения Элины Свитолиной: главное Третья ракетка мира в рейтинге WTA в 2017, 2018 и 2019 годах.

Чемпионка итогового турнира WTA Finals 2018 года.

Выиграла 14 турниров WTA в одиночном разряде и два в парном.

Дважды добиралась до полуфиналов на турнирах Большого шлема (2019) и четыре раза была в четвертьфинале (2015, 2017, 2018, 2019). Четвертьфиналистка Олимпийских игр 2016 года.

Самая успешная спортсменка в истории украинского тенниса, установила много национальных рекордов.

Заняла самую высокую среди украинских теннисистов третью позицию в мировом рейтинге.

Побеждала в итоговом чемпионате года, единственная среди женщин достигала полуфиналов турниров Большого шлема в одиночном разряде.