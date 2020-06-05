Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина продолжает отбывать карантин за рубежом. Сейчас Элина находится в Монако, откуда поделилась очередным фото.

Свитолина хочет начать пляжный сезон

Первая ракетка Украины поделилась фотографией с Монте-Карло у побережья Лигурийского моря. Об этом сообщает 24 канал.

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Теннисистка предстала в коротком топе и с загадочным взглядом в даль.

"Идти или не идти", – написала Элина Свитолина и добавила несколько смайлов с морем и солнцем.

Погода в Монако позволяет зайти в море, поэтому Свитолина может спокойно начать пляжный сезон.

Когда Свитолина вернется на корт