Свитолина заинтриговала пикантным фото
Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина продолжает отбывать карантин за рубежом. Сейчас Элина находится в Монако, откуда поделилась очередным фото.
Свитолина хочет начать пляжный сезон
Первая ракетка Украины поделилась фотографией с Монте-Карло у побережья Лигурийского моря. Об этом сообщает 24 канал.
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Теннисистка предстала в коротком топе и с загадочным взглядом в даль.
"Идти или не идти", – написала Элина Свитолина и добавила несколько смайлов с морем и солнцем.
Погода в Монако позволяет зайти в море, поэтому Свитолина может спокойно начать пляжный сезон.
Когда Свитолина вернется на корт
- Свитолина, которая на момент остановки теннисного сезона занимала 5-е место в рейтинге WTA, сыграет на выставочном турнире в Германии.
- Турнир начнется 13 июля в Берлине. В соревнованиях примут участие по 6 представителей женского и мужского рейтинга.
- Спортсмены разыграют по 100 тысяч евро призовых. Турнир пройдет без зрителей, но будет транслироваться по телевидению.