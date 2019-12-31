Свитолина – в топ-10 самых титулованных теннисисток десятилетия
Украинка Элина Свитолина попала в список самых титулованных теннисисток за период с 2010 до 2019 года. Свитолина заняла 9 место в списке самых титулованных теннисисток десятилетия.
На счету 25-летней украинки 13 титулов WTA, в частности в Баку, Марракеше, Куала Лумпуре, Тайбэй, Дубае, Риме, Стамбуле, Торонто, Брисбене и Сингапуре.
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Такие результаты позволили Свитолиной занять 9-е место в списке самых титулованных теннисисток десятилетия.
Возглавила рейтинг легендарная американка Серена Уильямс с 36 титулами.
В тройку лучших вошли Петра Квитова (26 титулов) и Каролин Возняцки (24 титула). К слову, Возняцки объявила о завершении карьеры.
Как Свитолина завершили сезон-2019?
Элина Свитолина завершила сезон на 6-й строчке в рейтинге WTA. В 2019 году 25-летняя украинка заработала более 6 миллионов долларов призовых.
По уровню доходов Свитолина стала пятой в женском туре. В 2019 году Элина не выиграла ни одного турнира.
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Свитолина 5 раз останавливалась в шаге от финала (Доха, Дубай, Индиан-Уэллс, Уимблдон и US Open). 3 ноября украинка проиграла финал Итогового турнира.