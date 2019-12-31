Свитолина – в топ-10 самых титулованных теннисисток десятилетия

Украинка Элина Свитолина попала в список самых титулованных теннисисток за период с 2010 до 2019 года. Свитолина заняла 9 место в списке самых титулованных теннисисток десятилетия.

На счету 25-летней украинки 13 титулов WTA, в частности в Баку, Марракеше, Куала Лумпуре, Тайбэй, Дубае, Риме, Стамбуле, Торонто, Брисбене и Сингапуре.

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Такие результаты позволили Свитолиной занять 9-е место в списке самых титулованных теннисисток десятилетия.

Возглавила рейтинг легендарная американка Серена Уильямс с 36 титулами.

В тройку лучших вошли Петра Квитова (26 титулов) и Каролин Возняцки (24 титула). К слову, Возняцки объявила о завершении карьеры.

Las máximas ganadoras de WTA de la década 2010-19



S. Williams 36

2️⃣P. Kvitova 26

3️⃣C. Wozniacki 24

A. Radwanska 19

S. Halep 19

V. Azarenka 17

M. Sharapova 16

K. Pliskova 15

E. Svitolina 13

A. Kerber 12 pic.twitter.com/lxoxYxJItV — TenisGang (@GangTenis) 26 декабря 2019 г.

Как Свитолина завершили сезон-2019?

Элина Свитолина завершила сезон на 6-й строчке в рейтинге WTA. В 2019 году 25-летняя украинка заработала более 6 миллионов долларов призовых.

По уровню доходов Свитолина стала пятой в женском туре. В 2019 году Элина не выиграла ни одного турнира.

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Свитолина 5 раз останавливалась в шаге от финала (Доха, Дубай, Индиан-Уэллс, Уимблдон и US Open). 3 ноября украинка проиграла финал Итогового турнира.