Свитолина уступила Барти в финале Итогового турнира WTA

В воскресенье, 3 ноября, состоялся финал Итогового турнира WTA. В главном матче сошлись действующая обладательница турнира Элина Свитолина и первая ракетка мира Эшли Барти.

Соперницы довольно ровно начали этот матч. Каждая из теннисисток уверенно брала свою подачу. И только в девятом гейме Свитолина могла реализовать брейк, но Барти не дала этого сделать.

Зато уже в следующем гейме с третьей попытки соперница украинки реализовала брейк и выиграла первый сет 6:4.

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Во втором сете была несколько другая игра. Свитолина сделала брейк, однако Барти сразу ответила обратным брейком. А после того три гейма подряд теннисистки обменивались победами на чужих подачах. Вот только австралийка выиграла две подачи Свитолиной, на что украинка ответила лишь одной. В следующем гейме Барти взяла свою подачу всухую и выиграла как сет, так и матч.

Элина Свитолина – Эшли Барти 0:2 (4:6, 3:6)

Элина Свитолина не сумела защитить свой титул, который получила в прошлом году. Однако она за выход в финал заработала 2,4 миллиона долларов. Набранные на турнире очки позволят ей подняться сразу вверх в рейтинге WTA – следующую неделю она начнет на шестой строчке.