Свитолина второй год подряд вышла в финал Итогового турнира

Элина Свитолина второй год подряд сыграет в финале Итогового турнира. В полуфинале турнира в Шэньчжэне украинка прошла на отказе представительницу Швейцарии Белинду Бенчич.

Элина Свитолина – Белинда Бенчич 1:1 (5:7, 6:3, 4:1 отказ)

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Теннисистки ровно начали поединок, удачно защищая своей подачи. В шестом гейме Бенчич удалось первой сделать брейк, позволив Элине выиграть только один розыгрыш.

В следующем гейме Свитолина заработала три брейк-пойнта и только с последней попытки сумела сделать обратный брейк – 4:3. При счете 6:5 в пользу Бенчич 22-летняя швейцарка взяла медицинский тайм-аут.

В следующем гейме несколько ошибок Свитолиной позволили Бенчич сделать брейк, а затем выиграть сет. Для украинки это первый проигранный сет на турнире.

Агрессивно Свитолина начала второй сет, выиграв 2 гейма подряд. Бенчич заметно беспокоила проблема с ногой, но 7 ракетка мира продолжала игру.

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В шестом гейме Бенчич имела два брейк-пойнта, однако Свитолина отыгралась и выиграла гейм – 4:2. В девятом гейме на подаче швейцарки Элина "добралась" до сет-болов и сумела воспользоваться – 6:3.

Решающий сет Элина начала не менее уверенно, чем первый. Украинка повела 3:0. Свитолина побеждала 4:1, и Бенчич отказалась продолжать матч.

В финале Элина сыграет против победительницы пары Эшли Барти – Каролина Плишкова.