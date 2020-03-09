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Свитолина благодаря победе на турнире WTA вернулась в топ-5 рейтинга

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Украинка Элина Свитолина, отпраздновав победу на теннисном турнире WTA, улучшила позицию в рейтинге. С новой недели Элина вернулась в топ-5.

До турнира в мексиканском Монтеррее Свитолина занимала седьмую строчку в рейтинге WTA. Победа в Мексике позволила Элине подняться на две позиции.

Теперь украинская теннисистка разместилась на 5-й позиции и вплотную приблизилась к Софии Кенин, которая четвертая.

Как это было Элина Свитолина – победительница престижного турнира WTA в Монтеррее

Что касается других украинских теннисисток в рейтинге WTA, то Даяна Ястремская осталась на 25-й строчке.

Екатерина Козлова опустилась на 2 позиции и занимает 98 место. 13 позиций добавила Леся Цуренко, которая теперь 139-я

Также Свитолина существенно улучшила позицию в "чемпионской гонке" 2020 года. Элина добавила 43 позиции и теперь находится на двадцать первом месте.

Отметим, что 8 лучших теннисисток в так называемой "чемпионской гонке" в конце сезона попадают на Итоговой турнир.

В прошлом году Свитолина дошла до финала, а в 2018 году отпраздновала историческую победу.

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Автор: Михаил Гема
Теги: Елина Свитолина Новости Спорта Теннис Спорт
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