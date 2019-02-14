Свитолина блестяще пробилась в полуфинал турнира в Дохе: видео

Сильнейшая украинская теннисистка Элина Свитолина успешно преодолела четвертьфинальную стадию на престижном теннисном турнире в Дохе (Катар).

В борьбе за путевку в полуфинал Элина не оставила шансов представительнице Чехии Каролине Муховой.

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Свитолина победила по сумме двух сетов – 6:4, 6:2.

В конце первой партии соперницы обменялись брейками. Свитолина не смогла подать на сет, однако впоследствии вновь взяла подачу чешки и выиграла сет.

В следующей партии украинка дважды взяла брейк и разгромила 132 ракетку мира.

Ранее соревнования в Дохе покинула Леся Цуренко. На стадии 1/8 финала представительница Украины уступила румынке Симоне Халеп.

Именно с обидчицей Цуренко Элина может встретиться в полуфинале. Для этого Халеп нужно победить Юлию Гергес из Германии.

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