Свитолина блестяще пробилась в полуфинал турнира в Дохе: видео
Сильнейшая украинская теннисистка Элина Свитолина успешно преодолела четвертьфинальную стадию на престижном теннисном турнире в Дохе (Катар).
В борьбе за путевку в полуфинал Элина не оставила шансов представительнице Чехии Каролине Муховой.
Читайте также: Экс-первая ракетка мира поделилась впечатлениями после игры с украинкой Цуренко
Свитолина победила по сумме двух сетов – 6:4, 6:2.
В конце первой партии соперницы обменялись брейками. Свитолина не смогла подать на сет, однако впоследствии вновь взяла подачу чешки и выиграла сет.
В следующей партии украинка дважды взяла брейк и разгромила 132 ракетку мира.
Ранее соревнования в Дохе покинула Леся Цуренко. На стадии 1/8 финала представительница Украины уступила румынке Симоне Халеп.
Именно с обидчицей Цуренко Элина может встретиться в полуфинале. Для этого Халеп нужно победить Юлию Гергес из Германии.
Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram