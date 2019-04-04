Свитолина, Цуренко и Ястремская начнут выступления в основной сетке турнира в Риме
Сразу три украинки стартуют в основной сетке турнира в Риме, который пройдет с 13 по 19 мая.
За своим третьим титулом на открытом чемпионате Италии пойдет Элина Свитолина.
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Украинская прима Свитолина дважды подряд побеждала на Апеннинах в предыдущих розыгрышах. Следовательно ей нужно будет защищать аж 900 очков в мировом рейтинге.
Элина Свитолина
А вот Леся Цуренко имеет меньшие успехи на кортах в Риме. Однако в основной сетке начнет турнир уже в пятый раз в карьере.
Леся Цуренко
Еще одна украинка Даяна Ястремская тоже обойдется без квалификационных баталий. 18-летняя теннисистка дебютирует в основном раунде.
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