Свитолина, Цуренко и Ястремская начнут выступления в основной сетке турнира в Риме

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Сразу три украинки стартуют в основной сетке турнира в Риме, который пройдет с 13 по 19 мая.

За своим третьим титулом на открытом чемпионате Италии пойдет Элина Свитолина.

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Украинская прима Свитолина дважды подряд побеждала на Апеннинах в предыдущих розыгрышах. Следовательно ей нужно будет защищать аж 900 очков в мировом рейтинге.

Еліна Світоліна
Элина Свитолина

А вот Леся Цуренко имеет меньшие успехи на кортах в Риме. Однако в основной сетке начнет турнир уже в пятый раз в карьере.

Леся Цуренко
Леся Цуренко

Еще одна украинка Даяна Ястремская тоже обойдется без квалификационных баталий. 18-летняя теннисистка дебютирует в основном раунде.

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Теги: Спорт Леся Цуренко Даяна Ястремская Елина Свитолина Теннис
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