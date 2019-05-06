Свитолина, Цуренко и Ястремская сохранили позиции в рейтинге WTA, Костюк совершил прыжок

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Элина Свитолина
Элина Свитолина / Фото из открытых источников

Сразу четыре украинские теннисистки остались в топ-100 мирового рейтинга. Однако им не удалось улучшить свои позиции.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина продолжает занимать 6 место, Леся Цуренко и Даяна Ястремская также сохранили свои места (26-е и 38-е соответственно).

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Четвертая украинка в топ-100 WTA Катерина Козлова, в свою очередь, опустилась с 84-го на 85 место. Примечательно, что только Козлова смогла выйти во второй круг соревнований в Мадриде.

Лучший прогресс из украинок продемонстрировала Марта Костюк, которая вернулась в топ-300 рейтинга и теперь занимает 292 место. Таким образом, Костюк за неделю переместилась сразу на 28 мест.

Также украинка Дарья Лопатецкая в обновленном рейтинге поднялась на три позиции и обновила личный рекорд (231 место).

Украинки в топ-200 рейтинга WTA (по состоянию на 6 мая)

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Теги: Спорт Новости Спорта Леся Цуренко Елина Свитолина Даяна Ястремская Марта Костюк Теннис
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