Свитолина, Цуренко, Ястремская и Козлова сыграют в основной сетке Wimbledon

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Элина Свитолина
Элина Свитолина / БТУ

Сразу четыре украинские теннисистки заявлены в основную сетку турнира Grand Slam в Великобритании – Уимблдона.

На турнире в Лондоне выступят Элина Свитолина, Леся Цуренко, Даяна Ястремская и Екатерина Козлова.

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Они начнут соревнования с основной сетки турнира, как и еще 104 теннисистки. Остальные участницы определится через квалификационные матчи, поэтому украинок на турнире может быть и больше.

При этом Свитолина, Цуренко, Ястремская и Козлова выступят в основной сетке Roland Garros во Франции.

Wimbledon пройдет в Лондоне с 1 по 14 июля. Действующей чемпионкой турнира является немка Анжелик Кербер.

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Теги: Спорт Новости Спорта Теннис Елина Свитолина Даяна Ястремская Леся Цуренко
Источник: 24 канал
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