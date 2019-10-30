Свитолина досрочно выиграла группу на Итоговом турнире из-за травмы Андрееску

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Элина Свитолина
Элина Свитолина / twitter.com/SvitolinaNL

Действующая чемпионка US Open Бьянка Андрееску не доиграла матч Итогового турнира WTA против Каролины Плишковой. При счете 3:6 канадка снялась из-за травмы левого колена.

19-летняя Андрееску позже в своем Твиттере сообщила, что у нее травма мениска. Поэтому турнир для Бьянки завершен.

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После отказа Андрееску Элина Свитолина выйдет из "Пурпурной группы" в полуфинал с первого места. Именно против Андрееску украинка должна была сыграть в последнем поединке.

В то же время Симона Халеп и Каролина Плишкова, которых Свитолина победила в предыдущих матчах, в четверг разыграют вторую путевку в полуфинал.

Андрееску уже вторая теннисистка, которая не смогла доиграть Итоговый турнир. Ранее с соревнований в китайском Шэньчжэне снялась Наоми Осака.

Симона Халеп – Элина Свитолина видеообзор матча

 

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости Спорта Елина Свитолина Теннис
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