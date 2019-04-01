Свитолина и ее бойфренд записали зажигательный танец: видео
Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина и ее парень француз Гаэль Монфис записали видео зажигательного танца.
Свитолина и Монфис в своем танце использовали элементы игры в теннис: удары слева и справа, смеш и другие.
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"Флэшбек в те дни, когда мы думали, что умеем двигаться", – подписали ролик Элина и Гаэль.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина пока восстанавливается после травмы, с которой боролась в течение последнего месяца. Элина объявила о паузе в выступлениях.
В обновленном рейтинге WTA за 1 апреля Свитолина опустилась на две позиции и стала седьмой ракеткой мира.
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