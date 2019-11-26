Свитолина и Ястремская начнут новый сезон турниром в Брисбене
Первая и вторая ракетки Украины Элина Свитолина и Даяна Ястремская поедут на турнир серии Премьер, который состоится в австралийском Брисбене.
Из первой десятки в заявке шесть теннисисток. Кроме Свитолиной еще Эшли Барти, Каролина Плишкова, Наоми Осака, Петра Квитова и Кики Бертенс.
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Также организаторы Brisbane International назвали первую обладательницу wild card, которой стала Винус Уильямс (№53).
Турнир в Брисбене в 2020 году стартует на неделю позже и пройдет с 6 по 12 января.
Состав участниц турнира в Брисбене в 2020 году:
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