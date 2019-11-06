Свитолина и Ястремская попали в топ-20 уникального рейтинга WTA за сезон

Украинские теннисистки Даяна Ястремская и Элина Свитолина попали в двадцатку игроков WTA, которые выполнили наибольшее количество подач навылет в 2019 году.

Элина Свитолина в прошлом сезоне отыграла 61 матч и выполнила 229 подач навылет, что стало 13-м показателем в WTA-туре. Также харьковчанка сделала 184 двойных ошибок, выиграла 66,7% очков с первой подачи и защитила 69,4% геймов на своей подаче.

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Даяна Ястремская за 52 матча сделала 195 эйсов (18-й показатель в сезоне). Теннисистка из Одессы допустила 262 двойных ошибки, выиграла 64,5% мячей с первой подачи, а также защитила 69,2% геймов на своей подаче.

Лидером по количеству подач навылет стала чешка Каролина Плишкова – 488 эйсов при 213 двойных ошибках.

В числе обладательниц самой эффективной первой подачи: Серена Уильямс – 75% выигрыша, Эшли Барти, Кристина и Каролина Плишковы, Юлия Гергес, Кики Бертенс и Кэти Бултер – более 72%.