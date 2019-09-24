Свитолина и Ястремская уверенно преодолели второй круг турнира WTA в Ухане

Во вторник, 24 сентября, украинские теннисистки Элина Свитолина и Даяна Ястремская уверенно преодолели 1/16 финала на турнире серии WTA в китайском городе Ухань.

Гарбинье Мугуруса – Элина Свитолина 0:2 (5:7, 2:6)

Хороший удар! Украинка Завацкая стала автором лучшего удара день на турнире WTA: видео

Первая ракетка Украины Элина Свитолина в матче 1/16 финала обыграла испанку Гарбинье Мугурусу.

На старте матча Мугуруса повела 3:1, но постепенно преимущество Гарбинье начало угасать. При счете 5:5 Элина сыграла скрытый сет-бол, потом на приеме зацепилась за подачу Мугурусы и дождалась очередной ошибки.

Второй сет для Свитолиной начался по идеальному сценарию. Украинка с ранним брейком повела 3:0 и не позволила сопернице даже задуматься о камбэке.

В следующем круге турнира Свитолина встретится с россиянкой Светланой Кузнецовой, которая в 1/16 финала в двух партиях обыграла представительницу Китая Се Шувей.

Кристина Макхейл – Даяна Ястремская 0:2 (3:6, 6:7)

Читайте также: Дела идут то лучше, то хуже, – Свитолина рассказала о своем здоровье

В поединке второго круга 19-летняя украинка разобралась с американкой Кристиной Макхейл.

Первый сет сложился для украинуи удачно, хотя она и проиграла три гейма на своих подачах. Макхейл действовала не лучше, проиграв в первой партии каждый гейм.

В следующем сете Ястремская рисковала уступить американке. При счете 2:3 соперница украинки сделала брейк на подаче Дайаны. Однако Ястремская отыгралась из следующих 2:5, переведя в результате встречу в тай-брейк, где в напряженной борьбе одержала победу.

В третьем круге Ястремская будет драться против победительницы пары Каролина Плишкова – Аманда Анисимова.

Спорт 24 писал, что украинская теннисистка Екатерина Козлова не смогла преодолеть стадию 1/32 финала на турнире в Ухане (Китай). 25-летняя украинка уступила Элисон Риск.