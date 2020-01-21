Свитолина и Ястремская уверенно вышли в 1/32 финала Australian Open, Бондаренко вылетела

Украинские теннисистки Элина Свитолина и Даяна Ястремская с побед стартовали на Australian Open, одолев стадию 1/64 финала.

Первой на корт вышла Даяна Ястремская, которая в рамках первого круга турнира не испытала никаких проблем против представительницы Словении Кайи Юван – 6:1, 6:1.

Читайте также: Украинка Цуренко была в шаге от сенсации на Australian Open в матче против первой ракетки мира

За 56 минут в игре вторая ракетка Украины обошлась без эйсов и двойных ошибок, а также реализовала 5 брейков из 6. Соперницей Даяны во втором раунде станет бывшая первая ракетка мира Каролин Возняцки.

Что касается Элины Свитолиной, то она справилась с британкой Кэти Бултер – 6:4, 7:5.

За час и 23 минуты в игре первая ракетка Украины подала 3 эйса и реализовала 4 брейка из 6. Отметим, что Элина седьмой раз подряд преодолела барьер первого раунда на австралийском мейджоре. Во втором круге Свитолина сыграет против Лорен Дэвис из США.

Еще одна украинка Катерина Бондаренко обидно проиграла представительнице Австралии Арине Родионовой – 6:3, 6:7 (5:7), 0:6.

Украинка выиграла первый сет и лидировала со счетом 5:3 во втором, но упустила преимущество и проиграла на тай-брейке (причем вела 4:1 и 5:3). В третьем сете Бондаренко не смогла навязать Родионовой никакой борьбы, проиграв всухую.

Позже на Открытом чемпионате Австралии стартует Екатерина Козлова, соперницей которой будет местная теннисистка Присцилла Хон.