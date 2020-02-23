Свитолина и Ястремская вылетели в первом круге турнира в Дохе

Украинские теннисистки Элина Свитолина и Даяна Ястремская вылетели в первом круге парного турнира в Дохе (Катар). Украинок остановил бельгийско-американский тандем Флипкенс и Бетани Маттек-Сэндс.

Свитолина/Ястремская – Флипкенс/Маттек-Сендс 0:2 (3:6, 3:6)

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Поединок 1/16 финала украинки начали неудачно, проиграв свою подачу. В следующем гейме Элина и Даяна сделали обратный брейк.

В первой партии соперницы украинок оформили еще два брейка и записали сет в свой актив.

Вторая партия начала в пользу Свитолиной и Ястремской, которые оформили брейк. Но Флипкенс и Маттек-Сэнд сразу сделали обратный брейк.

В шестом гейме бельгийка с американкой оформили еще один брейк и выиграли матч.

Поединок длился час и 5 минут.

Отметим, что Свитолина и Ястремская заявлены в основной сетке турнира WTA в Дохе.

В первом раунде Даяна сыграет с бельгийкой Флипкенс, а соперницей Свитолиной станет победитель матча Аманда Анисимова – Екатерина Александрова.