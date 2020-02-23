24 канал техно lifestyle Здоровье дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

Свитолина и Ястремская вылетели в первом круге турнира в Дохе

- Читати новину українською
Элина Свитолина / GETTY IMAGES

Украинские теннисистки Элина Свитолина и Даяна Ястремская вылетели в первом круге парного турнира в Дохе (Катар). Украинок остановил бельгийско-американский тандем Флипкенс и Бетани Маттек-Сэндс.

Свитолина/Ястремская –  Флипкенс/Маттек-Сендс 0:2 (3:6, 3:6)

Читайте также: Ястремская вслед за Свитолиной уступила в первом круге турнира в Дубае

Поединок 1/16 финала украинки начали неудачно, проиграв свою подачу. В следующем гейме Элина и Даяна сделали обратный брейк.

В первой партии соперницы украинок оформили еще два брейка и записали сет в свой актив.

Вторая партия начала в пользу Свитолиной и Ястремской, которые оформили брейк. Но Флипкенс и Маттек-Сэнд сразу сделали обратный брейк.

В шестом гейме бельгийка с американкой оформили еще один брейк и выиграли матч.

Поединок длился час и 5 минут.

Отметим, что Свитолина и Ястремская заявлены в основной сетке турнира WTA в Дохе.

В первом раунде Даяна сыграет с бельгийкой Флипкенс, а соперницей Свитолиной станет победитель матча Аманда Анисимова – Екатерина Александрова.

Лунный календарь на февраль 2020
сегодня
Автор: Михаил Гема
Теги: Новости Спорта Спорт Даяна Ястремская Елина Свитолина Теннис
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 12:45 Кто самый сильный боксер супертяжелого веса? Опрос
Михайло Гема
сегодня 08:25 "Реал" сенсационно проиграл "Леванте" и опустился на второе место: видео
Ігор Саджениця
22 февраля 23:09 Беринчик вышел на бой с Сармиенто в ярком образе Халка – эффектное видео
Юрій Семенюк
22 февраля 19:10 19-летний Холанн забил очередной гол за "Боруссию" и принес команде победу: видео
Юрій Семенюк
22 февраля 18:18 Тайсон Фьюри – невероятный чемпион, жизнь которого дважды висела на волоске
Андрій Тудовші
Новости
Больше новостей
Залиште відгук