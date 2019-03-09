Свитолина и Козлова с боями вышли в третий круг турнира WTA в Индиан-Уэллсе

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Элина Свитолина
Элина Свитолина / Фото из открытых источников

Украинские теннисистки Элина Свитолина и Екатерина Козлова успешно преодолели второй раунд турнира серии WTA в Индиан-Уэллсе (США).

Элина Свитолина – София Кенин 2:1 (3:6, 7:6, 6:4)

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Элина Свитолина с боями победила американку Софию Кенин – 3:6, 7:6, 6:2. Матч длился почти два с половиной часа. За это время первая ракетка Украины подала 6 эйсов, сделала 5 двойных ошибок и реализовала 3 брейкпонта.

Свитолина проиграла первый сет, а во втором сумела победить лишь на тай-брейке. Итог третьей партии решил один брейк, который сумела сделать украинская теннисистка.

В третьем раунде турнира Элина сыграет против австралийки Дарьи Гавриловой, которая во втором круге не одолела румынку Михаэлу Бузэрнеску (6:2, 6:2).

Екатерина Козлова – Александра Саснович 2:1 (6:4, 2:6, 6:0)

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Екатерина Козлова обыграла 31 ракетку мира белоруску Александру Саснович со счетом 6:4, 2:6, 6:0.

Матч длился 1 час и 47 минут. За это время Козлова обошлась без эйсов и совершила 1 двойную ошибку, реализовав 7 брейкпоинтов. В свою очередь, Саснович допустила 6 "двойных" без единой подачи на вылет и выиграла 5 геймов на приеме.

Козлова впервые в карьере вышла в третий круг турнира серии WTA Premier Mandatory, тогда как до этого покидала такие соревнования после первого раунда. Следующей соперницей украинки станет вторая сеяная Симона Халеп.

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Теги: Спорт Елина Свитолина Новости Спорта Теннис
Источник: 24 Канал
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