Свитолина и Монфис побывали на вечеринке в Нью-Йорке и сыграли в виртуальный теннис: видео
Украинская теннисистка Элина Свитолина и ее коллега-парень Гаэль Монфис посетили теннисную вечеринку в Нью-Йорке.
На мероприятии, организованном в Millennium Hilton New York One UN Plaza, пара сыграла в виртуальный теннис.
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Сейчас Свитолина готовится к US Open. Также украинка провела тренировку на кортах Нью-Йорка в футболке со Спанч Бобом, которая очень понравилась официальному фотографу WTA.
Напомним, Свитолина будет сеяной на US Open, как и Даяна Ястремская. Жеребьевка основной сетки турнира состоится в четверг, 22 августа. Начало в 19:00 по киевскому времени.
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