Свитолина и Монфис побывали на вечеринке в Нью-Йорке и сыграли в виртуальный теннис: видео

Украинская теннисистка Элина Свитолина и ее коллега-парень Гаэль Монфис посетили теннисную вечеринку в Нью-Йорке.

На мероприятии, организованном в Millennium Hilton New York One UN Plaza, пара сыграла в виртуальный теннис.

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Сейчас Свитолина готовится к US Open. Также украинка провела тренировку на кортах Нью-Йорка в футболке со Спанч Бобом, которая очень понравилась официальному фотографу WTA.

Hey, Spongebob! @ElinaSvitolina clearly winning the best dressed for practice award today... pic.twitter.com/wDKlzCAxor — Jimmie48 Photography (@JJlovesTennis) 21 августа 2019 г.

Напомним, Свитолина будет сеяной на US Open, как и Даяна Ястремская. Жеребьевка основной сетки турнира состоится в четверг, 22 августа. Начало в 19:00 по киевскому времени.