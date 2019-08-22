Свитолина и Монфис побывали на вечеринке в Нью-Йорке и сыграли в виртуальный теннис: видео

25 Читати новину українською
Гаэль Монфис и Элина Свитолина
Гаэль Монфис и Элина Свитолина / Фото из открытых источников

Украинская теннисистка Элина Свитолина и ее коллега-парень Гаэль Монфис посетили теннисную вечеринку в Нью-Йорке.

На мероприятии, организованном в Millennium Hilton New York One UN Plaza, пара сыграла в виртуальный теннис.

Читайте также: Украинка Завацкая одержала волевую победу на старте квалификации US Open

Сейчас Свитолина готовится к US Open. Также украинка провела тренировку на кортах Нью-Йорка в футболке со Спанч Бобом, которая очень понравилась официальному фотографу WTA.

Напомним, Свитолина будет сеяной на US Open, как и Даяна Ястремская. Жеребьевка основной сетки турнира состоится в четверг, 22 августа. Начало в 19:00 по киевскому времени.

blog_ava
Россия дерзко ответила на заявление Зеленского об условиях ее возвращения в G8
сегодня
2918
Теги: Спорт Новости Спорта Елина Свитолина Теннис
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Свитолина и Монфис побывали на вечеринке в Нью-Йорке и сыграли в виртуальный теннис: видео
сегодня 14:10 Свитолина и Монфис побывали на вечеринке в Нью-Йорке и сыграли в виртуальный теннис: видео
25
Трансферы команд УПЛ: онлайн
16 августа 17:40 Трансферы команд УПЛ: онлайн
4467
Топ-трансферы лета 2019: онлайн
19 августа 20:52 Топ-трансферы лета 2019: онлайн
5009
Звездный Руни зарядил сопернику локтем в челюсть и получил прямую красную карточку: видео
сегодня 12:22 Звездный Руни зарядил сопернику локтем в челюсть и получил прямую красную карточку: видео
82
Милевский показал, как отдыхает его команда из Бреста: фото
сегодня 11:45 Милевский показал, как отдыхает его команда из Бреста: фото
65
Новости
Больше новостей
Залиште відгук