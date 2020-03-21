Свитолина и Монфис показали, как нужно вести себя во время пандемии коронавируса – видео

Украинская теннисистка Элина Свитолина и ее бойфренд француз Гаэль Монфис поделились забавным видео в Instagram. Теннисисты попробовали себя в роли актеров.

В ролике страх заразиться коронавирусом не дает Элине и Гаэлю спокойно выпить воды, съесть огурец, прикоснуться к дверце холодильника и даже – поцеловать друг друга.

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Также на видео звучит закадровый голос, который постоянно кричит слово "коронавирус".

Из-за коронавируса теннисный сезон приостановлен до лета, а рейтинги спортсменов заморожены. В нынешнем сезоне в активе Свитолиной победа на турнире в Монтеррее.

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