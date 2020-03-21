24 Канал Техно Lifestyle Здоровье Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
more

Свитолина и Монфис показали, как нужно вести себя во время пандемии коронавируса – видео

- Читати новину українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина и ее бойфренд француз Гаэль Монфис поделились забавным видео в Instagram. Теннисисты попробовали себя в роли актеров.

В ролике страх заразиться коронавирусом не дает Элине и Гаэлю спокойно выпить воды, съесть огурец, прикоснуться к дверце холодильника и даже – поцеловать друг друга.

Смотрите также Какие спортсмены в "выигрыше" из-за пандемии коронавируса

Также на видео звучит закадровый голос, который постоянно кричит слово "коронавирус".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

? #corona

Публикация от (G)ael.(E)lina.(M).(S). (@g.e.m.s.life)

Из-за коронавируса теннисный сезон приостановлен до лета, а рейтинги спортсменов заморожены. В нынешнем сезоне в активе Свитолиной победа на турнире в Монтеррее.

Следите за последними новостями спорта в нашем​ Twitter и Telegram.

Коронавирус в Украине: Telegram бот, онлайн карта и гаджеты для защиты
сегодня
Автор: Юрий Семенюк
Теги: Коронавирус Covid-19 Новости Спорта Елина Свитолина Спорт Теннис
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Предложения партнеров

Комментарии
Публикации
сегодня 20:39 Свитолина и Монфис показали, как нужно вести себя во время пандемии коронавируса – видео
Юрій Семенюк
сегодня 10:01 Какие спортсмены заболели коронавирусом – список
Михайло Гема
сегодня 15:32 Как коронавирус отправил бокс в нокаут: топ-5 чемпионских поединков, которые перенесли
Андрій Тудовші
сегодня 13:45 Бразильский фанат показал впечатляющую коллекцию футболок Андрея Шевченко: фото
Юрій Семенюк
20 марта 20:20 Неужели нужно, чтобы за сутки умирали по 400-500 человек: обращение игрока сборной Украины
Михайло Гема
Новости
Больше новостей
Залиште відгук