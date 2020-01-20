Свитолина и Монфис показали, какие они персонажи из мультфильмов Disney: забавные фото

Звездная пара спортсменов Элина Свитолина и Гаэль Монфис решили воспользоваться новой маской в инстаграме, которая показывает, какой ты герой из мультфильмов Disney.

Украинская теннисистка Свитолина оказалась мышкой Гас из мультфильма "Золушка" 1950 года.

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А ее бойфренду Монфису маска в инстаграме выбрала другого персонажа – главного антигероя, льва Шрама из мультфильма "Король Лев" 1994 года.

К слову, украинская теннисистка Свитолина в отношениях с французским теннисистом Монфисом официально с января 2019 года. Вместе они создали свою страницу в инстаграме, где показывают свою совместную жизнь: тренировки, соревнования, путешествия, отдых. Фолловеры любят звездную пару за открытость, забавность и отсутствие страха показать себя такими, какими они есть.

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