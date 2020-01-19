Свитолина и Монфис продолжают удивлять подписчиков: милые фото
Звездная пара спортсменов Элина Свитолина и Гаэль Монфис до сих пор ведут совместную страницу в инстаграме и не прекращают удивлять фолловеров искренними фото и видео.
Известная во всем мире украинская теннисистка и ее бойфренд французский теннисист в отношениях официально с января 2019 года.
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Пара решила вести совместную страницу в соцсети, которую впоследствии закрыла, чем вызвала мысли о расставании. Однако впоследствии спортсмены восстановили страницу и объяснили это тем, что хотели пожить для себя.
Здорово делиться чем-то с болельщиками, но последние 2-3 недели у нас не было каких-то идей, нам нужно было какое-то пространство только для нас. Мы немного поспорили и в итоге решили закрыть страницу,
– сказал тогда Монфис.
После обновления страницы звездная пара больше ее не удаляла и до сегодня публикует там милые и забавные истории из их совместной жизни: тренировки, соревнования, перелеты, путешествия, отдых, светские мероприятия. Фолловеры любят спортсменов за открытость, искренность и отсутствие страха показать себя такими, какие они есть.
К слову, стоит отметить, что украинская теннисистка Элина Свитолина попала в список самых титулованных теннисисток за период с 2010 до 2019 года, она заняла 9 место в списке наиболее титулованных теннисисток десятилетия.
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