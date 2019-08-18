Свитолина и Монфис удивили болельщиков фото с поцелуем

Элина Свитолина и Гаэль Монфис уже прилетели в Нью-Йорк, где начнут подготовку к Открытому чемпионату США, который стартует 26 августа.

Звездная пара поделилась в своем совместном Instagram аккаунте фото, где они целуются после одной из тренировок.

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На этой неделе Свитолина проиграла в третьем круге турнира в Цинциннати американке Софии Кенинов, но в понедельник, впервые с марта, вернется в пятерку сильнейших теннисисток мира.

Последний раз Свитолина занимала 5-е место в рейтинге WTA в марте после турнира Индиан-Уэллс, где она дошла до полуфинала.

На 7-ю позицию Элина вернулась благодаря выходу в полуфинал Уимблдона. Это позволило ей обойти немку Анжелик Кербер. Кроме того, Элина стала первой украинкой, сыгравшей в полуфинале турниров серии Грэнд Слэм.