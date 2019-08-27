Свитолина и Осигве нанесли 40 ударов во время последнего розыгрыша на US Open: видео

Первая ракетка Украины Элина Свитолина довольно удачно стартовала на US Open, победу украинка получила во втором сете. При этом последний розыгрыш длился 40 ударов.

Розыгрыш состоялся на подаче Осигве. К тому времени счет в гейме был 40:30 в пользу украинки. В целом в сете Свитолина была впереди 6:5. Поэтому для нее это был матчбол. И она его выиграла.

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Правда для определения победительницы теннисистки нанесли аж 40 ударов. Осигве до конца не сдавалась, но все-таки проиграла более опытной сопернице.

Видео розыгрыша Свитолиной и Осигве (с 1:17 мин)

Напомним, во втором круге US Open Свитолина сыграет против Венус Уильямс. Теннисистки уже встречались в этом сезоне, когда украинка победила на Ролан Гаррос.