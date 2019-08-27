Свитолина и Осигве нанесли 40 ударов во время последнего розыгрыша на US Open: видео

4 Читати новину українською
Элина Свитолина
Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина довольно удачно стартовала на US Open, победу украинка получила во втором сете. При этом последний розыгрыш длился 40 ударов.

Розыгрыш состоялся на подаче Осигве. К тому времени счет в гейме был 40:30 в пользу украинки. В целом в сете Свитолина была впереди 6:5. Поэтому для нее это был матчбол. И она его выиграла.

Пройдите тест: Достижения украинских спортсменов во времена Независимости

Правда для определения победительницы теннисистки нанесли аж 40 ударов. Осигве до конца не сдавалась, но все-таки проиграла более опытной сопернице.

Видео розыгрыша Свитолиной и Осигве (с 1:17 мин)

Напомним, во втором круге US Open Свитолина сыграет против Венус Уильямс. Теннисистки уже встречались в этом сезоне, когда украинка победила на Ролан Гаррос.

blog_ava
Варикоз: симптомы, профилактика и лечение
сегодня
11006
Теги: Елина Свитолина Спорт Теннис
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Чемпионы мира 2019: в каких клубах украинские футболисты начали новый сезон
сегодня 11:42 Чемпионы мира 2019: в каких клубах украинские футболисты начали новый сезон
Михайло Гема 155
Трансферы команд УПЛ: онлайн
16 августа 17:40 Трансферы команд УПЛ: онлайн
4566
Топ-трансферы лета 2019: онлайн
19 августа 20:52 Топ-трансферы лета 2019: онлайн
5128
"Интер" разгромил клуб украинца Шахова в первом матче итальянской Серии А: видео
сегодня 11:07 "Интер" разгромил клуб украинца Шахова в первом матче итальянской Серии А: видео
14
Ломаченко – Кэмпбелл: опубликовано невероятное промо-видео боя
26 августа 11:59 Ломаченко – Кэмпбелл: опубликовано невероятное промо-видео боя
272
Новости
Больше новостей
Залиште відгук