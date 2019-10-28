Свитолина и Плишкова сыграли рекордный тай-брейк в истории Итогового турнира

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Элина Свитолина
Элина Свитолина / Фото из открытых источников

Первая ракетка Украины Элина Свитолина стартовала с победы на Итоговом турнире WTA.

Свитолина на старте группового раунда в двух сетах обыграла вторую ракетку мира Каролину Плишкову – 7:6, 6:4.

Обзор матча: Свитолина победила вторую ракетку мира Плишкову на Итоговом турнире

В первой партии Свитолина с седьмого сетбола добила чешку на тайбрейке при счете 14:12. Этот тай-брейк стал самым продолжительным в истории WTA Finals.

Ранее рекордными в истории Итогового турнира были три тайбрейка, в которых было сыграно по 24 очка. В 1984 году Хелена Сукова со счетом 13:11 обыграла Джо Дьюри, у 1996-м Штеффи Граф была сильнее Линдсей Дэвенпорт, а в 2012-м Виктория Азаренко с аналогичным счетом переиграла Анжелику Кербер.

Отметим, что другими соперницами Свитолиной в группе является Симона Халеп и Бьянка Андрееску. В полуфинал выходят по две теннисистки из двух групп.

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Автор: Висент Луис
Теги: Новости Спорта Спорт Елина Свитолина Теннис
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