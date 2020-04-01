Свитолина эмоционально отреагировала на отмену Уимблдона и расплакалась
Первая ракетка Украины Элина Свитолина эмоционально отреагировала на отмену травяного турнира Уимблдона.
Свитолина опубликовала видео на TikTok после заявления организаторов травяного "Шлема". В прошлом году Элина дошла до полуфинала Уимблдона, где проиграла румынке Симоне Халеп.
Смотрите также Свитолина зажигает соблазнительными танцами в TikTok – видео
Что известно про Уимблдон?
- Турнир проводится с 1877 года, а последний раз его отменяли в 1945 году – 75 лет назад.
- Уимблдон относится к турнирам серии Грэнд Слэм – самым престижным в календарном сезоне.
- Теннисисты соревнуются в течение 2 недель на травяном покрытии.
- Больше всего титулов в одиночном разряде среди мужчин одержал Роджер Федерер – 8. Среди женщин – Мартина Навратилова, которая 9 раз побеждала в Лондоне.
Следите за последними новостями спорта в нашем Twitter и Telegram.
Комментарии
Читайте также
сегодня , 11:56 Анна Ризатдинова начала челлендж: обещает любого посадить на шпагат за 10 дней (видео)
сегодня , 13:35 Пенсия с 1 апреля в Украине: кто получит дополнительную тысячу и кому начислят 500 гривен
сегодня , 17:15 Стало известно, когда сборная Украины сыграет перенесенные матчи с Францией и Польшей
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
-
Коронавирус и спорт – отмененные и перенесенные события в режиме онлайнсегодня , 13:31
-
Легендарный украинский футболист завершит карьеру из-за травмысегодня , 17:41
-
"Пациенты умирали передо мной": экс-боец UFC шокировал подробностями о коронавирусе в СШАсегодня , 15:21
-
Ломаченко досталось от подписчиков – Усик сразу стал на защиту: видеосегодня , 17:17
-
Злая шутка: 20 лет назад Виталий Кличко сенсационно потерпел первое поражение – видеосегодня , 15:02
-
Один из лучших игроков сборной Украины на Евро-2019 продолжит карьеру в Россиисегодня , 16:19
Предложения партнеров
Комментарии