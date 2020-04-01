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Свитолина эмоционально отреагировала на отмену Уимблдона и расплакалась

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Элина Свитолина / WTA

Первая ракетка Украины Элина Свитолина эмоционально отреагировала на отмену травяного турнира Уимблдона.

Свитолина опубликовала видео на TikTok после заявления организаторов травяного "Шлема". В прошлом году Элина дошла до полуфинала Уимблдона, где проиграла румынке Симоне Халеп.

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#mood ? #wimbledon #tennis

Публикация от Elina Svitolina (@elisvitolina)

Что известно про Уимблдон?

  • Турнир проводится с 1877 года, а последний раз его отменяли в 1945 году – 75 лет назад.
  • Уимблдон относится к турнирам серии Грэнд Слэм – самым престижным в календарном сезоне.
  • Теннисисты соревнуются в течение 2 недель на травяном покрытии.
  • Больше всего титулов в одиночном разряде среди мужчин одержал Роджер Федерер – 8. Среди женщин – Мартина Навратилова, которая 9 раз побеждала в Лондоне.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Вимблдон Теннис Новости Спорта Спорт Елина Свитолина
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