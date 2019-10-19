Свитолина могла получить серьезный штраф за пропуск Кубка Кремля

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Элина Свитолина
Элина Свитолина / GETTY IMAGES

Элине Свитолиной угрожал денежный штраф за пропуск Кубка Кремля в Москве. Украинская теннисистка до последнего колебалась, выступать ли на соревнованиях в России.

До определенного момента выступление в Москве имело для Свитолиной стратегическое значение. Украинка боролась за попадание на Итоговый турнир. Элина уже была заявлена на Кубок Кремля, когда досрочно гарантировала себе место на Итоговом турнире.

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Таким образом, Элина подпадала под пункт в регламенте "Позднее снятия", которое заключается в отказе от участия в турнире после дедлайна на отзыв своей заявки на участие.

Соответсвенно, штраф Свитолиной составил бы 25 тысяч долларов, сообщает btu.org.ua.

Также Элина получила бы еще 50% штрафом от этой суммы за то, что отозвала бы свою заявку всего за день до старта квалификации турнира. Таким образом, штраф украинки составил бы суммарно 37,5 тысяч долларов.

Исключение для травм не сработал бы, ведь Свитолина в этом сезоне уже исчерпала лимит снятия с турниров по медицинским показателям.

К слову: До всех этих событий у меня была хорошая мысль об Украине, – российская теннисистка

Как Свитолина выступила в Москве?На турнире WTA в Москве Элина Свитолина была первой сеяной, поэтому пропускала первый круг. Участие в Кубке Кремля Элина начала с 1/8 финала.

В первом же матче Элина проиграла представительнице России Веронике Кудерметовой по итогам трех сетов.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Елина Свитолина Теннис
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