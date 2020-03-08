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Свитолина на турнире в Мексике исполнила лучший удар дня по версии WTA – видео

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Украинская теннисистка Элина Свитолина стала автором лучшего удара дня на турнире WTA в Мексике.

Свитолина разгромила 76 ракетку мира из Нидерландов Аранчу Рус (6:0, 6:1) в полуфинале турнира WTA в Монтеррее (Мексика).

Как это было Свитолина разгромила соперницу и вышла в финал турнира впервые в 2020 году

Удар Свитолиной в первом сете стал лучшим ударом дня по версии WTA.

Видео удар дня от Элины Свитолиной

  • В финале же в мексиканском Монтеррее Элина Свитолина сыграет с Марией Боузковой. Это чешская теннисистка, которая занимает 57 строчку в рейтинге WTA (Свитолина в текущем рейтинге седьмая).
  • Ранее теннисистки встречались лишь раз – в сентябре 2019 года в китайском Гуанчжоу. Тогда чешка была сильнее (6:3, 6:4).
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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Елина Свитолина Теннис
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