Свитолина на турнире в Мексике исполнила лучший удар дня по версии WTA – видео
Украинская теннисистка Элина Свитолина стала автором лучшего удара дня на турнире WTA в Мексике.
Свитолина разгромила 76 ракетку мира из Нидерландов Аранчу Рус (6:0, 6:1) в полуфинале турнира WTA в Монтеррее (Мексика).
Как это было Свитолина разгромила соперницу и вышла в финал турнира впервые в 2020 году
Удар Свитолиной в первом сете стал лучшим ударом дня по версии WTA.
Видео удар дня от Элины Свитолиной
- В финале же в мексиканском Монтеррее Элина Свитолина сыграет с Марией Боузковой. Это чешская теннисистка, которая занимает 57 строчку в рейтинге WTA (Свитолина в текущем рейтинге седьмая).
- Ранее теннисистки встречались лишь раз – в сентябре 2019 года в китайском Гуанчжоу. Тогда чешка была сильнее (6:3, 6:4).
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