Свитолина на турнире в Мексике исполнила лучший удар дня по версии WTA – видео

Украинская теннисистка Элина Свитолина стала автором лучшего удара дня на турнире WTA в Мексике.

Свитолина разгромила 76 ракетку мира из Нидерландов Аранчу Рус (6:0, 6:1) в полуфинале турнира WTA в Монтеррее (Мексика).

Как это было Свитолина разгромила соперницу и вышла в финал турнира впервые в 2020 году

Удар Свитолиной в первом сете стал лучшим ударом дня по версии WTA.

Видео удар дня от Элины Свитолиной