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Свитолина начала 2020 год с унизительного поражения: видео

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Элина Свитолина / twitter.com/WTA

Украинская теннисистка Элина Свитолина не сумела преодолеть первый круг турнира в Брисбене. Украинка потерпела позорное поражение от американки Даниэль Коллинс.

Матч длился меньше часа. А в каждом из сетов Свитолина выиграла лишь по одному гейму. Итог матча – 1:6, 1:6.

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Это поражение стало самым крупным в карьере Свитолиной с 2016 года. Тогда она с таким же счетом проиграла Серене Уильямс в четвертом круге Ролан Гаррос.

Хотя Свитолина проигрывала и с худшими счетам. В 2013 году на турнире в Бирмингеме она уступила новозеландке Марине Эракович 0:6, 1:6. А в 2009 году в возрасте 14 лет в Харькове проиграла Дарье Кучминий 1:6, 0:6.

 

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости Спорта Елина Свитолина Теннис
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