Свитолина находится в шаге от участия в Итоговом турнире WTA: что для этого нужно

31 Читати новину українською
Элина Свитолина
Элина Свитолина / btu.org.ua

Поражение швейцарской теннисистки Бенчич в первом круге на турнире в Линце (Австрия) значительно повысило шансы первой ракетки Украины Элины Свитолиной на попадание на Итоговый турнир WTA.

Теперь Свитолина может опуститься на 9-е место в WTA Race только при одном сценарии.

Читайте также: Менеджер киевского "Динамо" раскритиковал Свитолину и Ястремскую за заявку на "Кубок Кремля"

Бертенс и Бенчич вдвоем обойдут украинку, если Бертенс станет чемпионкой в ​​Линце, а Бенчич на следующей неделе в Москве в финале обыгрывает первую ракетку Нидерландов.

Бертенс свой первый матч в Линце проведет уже 9 октября. Не ранее 19:30 по киевскому времени 8-я ракетка мира сыграет с Мисаки Дои. В случае поражения Свитолина досрочно станет 7-й участницей Итогового турнира.

Также есть вариант, при котором Бертенс и Свитолина наберут одинаковое количество очков – по 3995. Это произойдет если голландка не возьмет титул в Линце и проигрывает в финале Кубка Кремля. В этой ситуации преимущество по дополнительным показателям (большее количество очков заработанных на турнирах Grand Slam, Premier Mandatory и Premier 5) будет на стороне первой ракетки Украины.

Отметим, что на следующей неделе Элина Свитолина планирует выступить на Кубке Кремля в Москве. Там же сыграет и Даяна Ястремская, которая ведет борьбу за попадание на WTA Elite Trophy.

blog_ava
Сколько людей умерли от кори в Украине
сегодня
12369
Автор: Висент Луис
Теги: Новости Спорта Спорт Елина Свитолина Теннис
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Твит тренера команды НБА о протестах в Гонконге спровоцировал массовый скандал в Китае
8 октября 19:38 Твит тренера команды НБА о протестах в Гонконге спровоцировал массовый скандал в Китае
Ігор Саджениця 69
Тайсон Фьюри устроил массовую драку в ринге: его сдерживало 20 человек (фото и видео)
8 октября 18:41 Тайсон Фьюри устроил массовую драку в ринге: его сдерживало 20 человек (фото и видео)
Юрій Семенюк 249
Легендарный футболист Бастиан Швайнштайгер объявил об окончании карьеры
8 октября 17:55 Легендарный футболист Бастиан Швайнштайгер объявил об окончании карьеры
Ігор Саджениця 89
Актер "Квартала 95" будет ведущим на открытой тренировке сборной Украины в Харькове
8 октября 15:02 Актер "Квартала 95" будет ведущим на открытой тренировке сборной Украины в Харькове
Ігор Саджениця 80
Полезные советы: как правильно закалять организм?
7 октября 21:35 Полезные советы: как правильно закалять организм?
Назарій Дзюбановський 143
Новости
Больше новостей
Залиште відгук