Свитолина находится в шаге от участия в Итоговом турнире WTA: что для этого нужно

Поражение швейцарской теннисистки Бенчич в первом круге на турнире в Линце (Австрия) значительно повысило шансы первой ракетки Украины Элины Свитолиной на попадание на Итоговый турнир WTA.

Теперь Свитолина может опуститься на 9-е место в WTA Race только при одном сценарии.

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Бертенс и Бенчич вдвоем обойдут украинку, если Бертенс станет чемпионкой в ​​Линце, а Бенчич на следующей неделе в Москве в финале обыгрывает первую ракетку Нидерландов.

Бертенс свой первый матч в Линце проведет уже 9 октября. Не ранее 19:30 по киевскому времени 8-я ракетка мира сыграет с Мисаки Дои. В случае поражения Свитолина досрочно станет 7-й участницей Итогового турнира.

Также есть вариант, при котором Бертенс и Свитолина наберут одинаковое количество очков – по 3995. Это произойдет если голландка не возьмет титул в Линце и проигрывает в финале Кубка Кремля. В этой ситуации преимущество по дополнительным показателям (большее количество очков заработанных на турнирах Grand Slam, Premier Mandatory и Premier 5) будет на стороне первой ракетки Украины.

Отметим, что на следующей неделе Элина Свитолина планирует выступить на Кубке Кремля в Москве. Там же сыграет и Даяна Ястремская, которая ведет борьбу за попадание на WTA Elite Trophy.