Свитолина назвала главные проблемы украинского спорта

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Элина Свитолина / GETTY IMAGES

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина назвала главные проблемы украинского спорта. Шестая ракетка мира считает, что нужно уделять больше внимания детскому спорту и развивать инфраструктуру.

Свитолина считает, что в Украине очень много талантливых спортсменов, которые нуждаются в финансировании. Именно этой помощью, по словам теннисистки, будет заниматься ее фонд.

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Я считаю, что очень важно уделять внимание детскому спорту. В Украине так много юных талантов, которые нуждаются в поддержке и развитии. Необходимо также обратить должное внимание на развитие современной спортивной инфраструктуры. Всеми этими вопросами будет заниматься Фонд Элины Свитолиной, который я основала.

Мы планируем открывать учебные программы для детей, назначать стипендии для юных теннисистов и поддерживать их на международных соревнованиях. Мне очень хочется сделать теннис доступным для детей из всех уголков Украины, а не только из крупных городов. Кроме того, мы собираемся организовывать детские спортивные лагеря (один из них уже успешно стартовал в Киеве),
– рассказала Элина в интервью tochka.net.

Спорт24 писал, что Элина Свитолина объявила о создании благотворительного фонда Elina Svitolina Foundation. Благотворительный фонд Свитолиной заручился поддержкой организации Bush Tennis Center, которым управляют бывший президент США Джордж Буш и его супруга Лора.

В 2019 году Свитолина вошла в пятерку лучших теннисисток тура по заработанным призовым в этом сезоне. Украинка заработала рекордные для себя 6 126 335 долларов.

Элина завершила сезон на шестом месте в рейтинге WTA.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Теннис Елина Свитолина
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