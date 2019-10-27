Свитолина назвала причину выступления в Москве

33 Читати новину українською
Элина Свитолина
Элина Свитолина / GETTY IMAGES

Элина Свитолина рассказала, что решила выступить на Кубке Кремля, поскольку хотела выиграть титул. В этом сезоне украинке не удалось выиграть ни одного турнира.

Свитолина на турнире в Москве зачехлила ракетку в 1/8 финала, уступив Веронике Кудерметовой.

Читайте также: Украинка Людмила Киченок победила на WTA Elite Trophy в парном разряде

В этом году я не завоевала ни одного титула. В Москве я хотела попробовать выиграть трофей. Каждый турнир, на котором я играю, хочу выиграть. Поэтому я приняла решение там выступить. К сожалению, все не сложилось так, как хотелось.

Но это был последний турнир сезона. Это всегда тяжело и психологически, и физически. Сейчас я просто стараюсь думать о выступлении в Шэньчжэне на Итоговом турнире. В эту неделю я вхожу в очень позитивном настроении,
– цитирует Свитолину БТУ.

Впоследствии появилась информация, что Свитолиной грозил денежный штраф за пропуск Кубка Кремля в Москве.

После неудачного выступления в Москве украинка опустилась сразу на четыре места в рейтинге WTA. Теперь Элина только на восьмой строчке рейтинга.

Что известно об Итоговом турнире?Он состоится в китайском Шэньчжэне и станет последним для Свитолиной в сезоне. Турнир стартует 27 октября. Полуфиналы состоятся в субботу, 2 ноября, а финал – в воскресенье, 3 ноября.

Свитолина попала в "пурпурную группу", где вместе с ней Каролина Плишкова, Бьянка Андрееску и Симона Халеп.

blog_ava
Лунный календарь на октябрь 2019
сегодня
26858
Автор: Юрий Семенюк
Теги: Теннис Спорт Новости Спорта Елина Свитолина
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Федерер выиграл 103 титула за карьеру
сегодня 17:27 Федерер выиграл 103 титула за карьеру
Михайло Гема 7
Джош Тейлор в зрелищном поединке победил Прогрейса и выиграл Кубок Али: видео
сегодня 14:42 Джош Тейлор в зрелищном поединке победил Прогрейса и выиграл Кубок Али: видео
Юрій Семенюк 59
Немецкий вратарь Цилер отправил в нокаут соперника, забившего спасительный гол: видео
сегодня 13:41 Немецкий вратарь Цилер отправил в нокаут соперника, забившего спасительный гол: видео
Юрій Семенюк 270
Дерек Чисора выиграл чемпионский пояс и бросил вызов Усику: видео
сегодня 11:44 Дерек Чисора выиграл чемпионский пояс и бросил вызов Усику: видео
Юрій Семенюк 461
Олимпик – Днипро-1: результат матча и видео голов
26 октября 19:07 Олимпик – Днипро-1: результат матча и видео голов
Михайло Гема 211
Новости
Больше новостей
Залиште відгук