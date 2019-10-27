Свитолина назвала причину выступления в Москве

Элина Свитолина рассказала, что решила выступить на Кубке Кремля, поскольку хотела выиграть титул. В этом сезоне украинке не удалось выиграть ни одного турнира.

Свитолина на турнире в Москве зачехлила ракетку в 1/8 финала, уступив Веронике Кудерметовой.

Читайте также: Украинка Людмила Киченок победила на WTA Elite Trophy в парном разряде

В этом году я не завоевала ни одного титула. В Москве я хотела попробовать выиграть трофей. Каждый турнир, на котором я играю, хочу выиграть. Поэтому я приняла решение там выступить. К сожалению, все не сложилось так, как хотелось.

Но это был последний турнир сезона. Это всегда тяжело и психологически, и физически. Сейчас я просто стараюсь думать о выступлении в Шэньчжэне на Итоговом турнире. В эту неделю я вхожу в очень позитивном настроении,

– цитирует Свитолину БТУ.

Впоследствии появилась информация, что Свитолиной грозил денежный штраф за пропуск Кубка Кремля в Москве.

После неудачного выступления в Москве украинка опустилась сразу на четыре места в рейтинге WTA. Теперь Элина только на восьмой строчке рейтинга.

Что известно об Итоговом турнире?Он состоится в китайском Шэньчжэне и станет последним для Свитолиной в сезоне. Турнир стартует 27 октября. Полуфиналы состоятся в субботу, 2 ноября, а финал – в воскресенье, 3 ноября.



Свитолина попала в "пурпурную группу", где вместе с ней Каролина Плишкова, Бьянка Андрееску и Симона Халеп.