Свитолина невероятным ударом шокировала Халеп и выиграла розыгрыш: видео

Элина Свитолина уверенно победила 5 ракетку мира Симону Халеп на Итоговом турнире в Шэньчжэне. Матч продолжался более полутора часов, за которые Свитолина выиграла несколько эффектных мячей.

Во втором сете при счете 3:2 в пользу Элины Халеп побеждала на своей подаче 40:15. Свитолина удачно сыграла на приеме, после чего теннисистки организовали битву на выносливость.

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Долгий обмен ударами завершился неожиданным резаным ударом Элины с задней линии. Мяч приземлился на половине корта румынки и закрутился.

Отскок от хардового покрытия был чрезвычайно низким, поэтому Симона ничего не смогла сделать.

Видео удара Свитолиной

Свитолина выиграла второй подряд матч в группе. Как известно, в первой игре Элина преодолела сопротивление чешки Плишковой. Поэтому, Свитолина досрочно вышла в полуфинал.

В прошлом году Элина выиграла Итоговый турнир в Сингапуре, победив во всех 5 матчах. Поэтому победная серия украинки уже составляет 7 поединков.