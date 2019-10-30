Свитолина невероятным ударом шокировала Халеп и выиграла розыгрыш: видео

51 Читати новину українською
Элина Свитолина
Элина Свитолина / twitter.com/WTA

Элина Свитолина уверенно победила 5 ракетку мира Симону Халеп на Итоговом турнире в Шэньчжэне. Матч продолжался более полутора часов, за которые Свитолина выиграла несколько эффектных мячей.

Во втором сете при счете 3:2 в пользу Элины Халеп побеждала на своей подаче 40:15. Свитолина удачно сыграла на приеме, после чего теннисистки организовали битву на выносливость.

Читайте также: Сколько заработает Свитолина на Итоговом турнире: суммы призовых

Долгий обмен ударами завершился неожиданным резаным ударом Элины с задней линии. Мяч приземлился на половине корта румынки и закрутился.

Отскок от хардового покрытия был чрезвычайно низким, поэтому Симона ничего не смогла сделать.

Видео удара Свитолиной

Свитолина выиграла второй подряд матч в группе. Как известно, в первой игре Элина преодолела сопротивление чешки Плишковой. Поэтому, Свитолина досрочно вышла в полуфинал.

В прошлом году Элина выиграла Итоговый турнир в Сингапуре, победив во всех 5 матчах. Поэтому победная серия украинки уже составляет 7 поединков.

blog_ava
День студента 2019: когда празднуют в Украине
сегодня
7427
Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Елина Свитолина Теннис
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Сауль Альварес: как стать чемпионом по боксу в 21 год, но потерять все из-за украинца
сегодня 17:30 Сауль Альварес: как стать чемпионом по боксу в 21 год, но потерять все из-за украинца
Андрій Тудовші 49
Свитолина невероятным ударом шокировала Халеп и выиграла розыгрыш: видео
сегодня 16:54 Свитолина невероятным ударом шокировала Халеп и выиграла розыгрыш: видео
Юрій Семенюк 51
Отбор на Чемпионат мира 2022: как туда попасть сборной Украины
29 октября 18:50 Отбор на Чемпионат мира 2022: как туда попасть сборной Украины
Юрій Семенюк 508
"Десна" проходит "Николаев", "Минай" выбивает "Львов" и другие результаты 1/8 финала Кубка Украи
сегодня 16:10 "Десна" проходит "Николаев", "Минай" выбивает "Львов" и другие результаты 1/8 финала Кубка Украи
Юрій Семенюк 102
Российский футболист Тарасов отметился скандальным заявлением о Путине и Крыме
сегодня 13:10 Российский футболист Тарасов отметился скандальным заявлением о Путине и Крыме
Юрій Семенюк 360
Новости
Больше новостей
Залиште відгук