Свитолина о матче с Уильямс: Это большой вызов противостоять ей, она большая чемпионка

Украинка Элина Свитолина и американка Серена Уильямс прокомментировали свой будущий матч на US Open. Теннисистки будут бороться за путевку в финал турнира.

24-летняя Свитолина уверена, что ей будет трудно в поединке с Сереной Уильямс.

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Матч с Сереной? Это большой вызов противостоять ей. Она – большая чемпионка. Поэтому против нее будет очень тяжело играть. У Серены потрясающая подача. Мне надо будет реагировать молниеносно и использовать все шансы, которые мне предоставили. На этом турнире я уже играла с теннисистками с мощными ударами. Поэтому главное – реагировать быстро,

– сказала Свитолина.

37-летняя американка в контексте поединка вспомнила последнюю встречу с Элиной, которая состоялась на Олимпийских играх в 2016 году. Тогда победила именно Свитолина.



Фото: twitter.com/usopen

Элина настоящий боец ​​и способна доставать даже самые сложные мячи. Она не очень часто допускает ошибки, поэтому мне придется показать весь свой максимум для победы.



Наша встреча на Олимпиаде в Рио была очень тяжелой для меня в психологическом плане. За пару дней до этого я впервые проиграла в парном разряде и была просто опустошена. Это и стало главной причиной моего поражения от нее тогда,

– заявила Серена.

Матч Свитолиной против Серены состоится в четверг, 5 сентября. Начало поединка – не ранее 23:00 по Киеву.

На данный момент Элина имеет самый высокий рейтинг среди участников, которые продолжают борьбу на US Open.

Украинка является пятой ракеткой мира, но с понедельника точно войдет в тройку лучших. Уильямс, которая является шестикратной чемпионкой турнира, восьмая в рейтинге WTA.

Между собой спортсменки провели 5 матчей и Уильямс впереди 4:1.

Свитолина – Уильямс: видео с Рио 2016