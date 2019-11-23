Свитолина о выступлении на турнире в России: В каждом матче отстаиваю флаг Украины

Элина Свитолина прокомментировала участие в Кубке Кремля, который в октябре состоялся в Москве. Элина объяснила, почему журналисты и болельщики не должны критиковать ее за выступление в России.

Свитолина заявила, что в каждом поединке представляет Украину и украинский флаг.

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Потому что когда я приезжаю туда, то представляю Украину. Если выиграю этот турнир или просто там играю, то в каждом матче отстаиваю флаг Украины. Я защищаю Украину тем, что делаю лучше всего, – игрой в теннис,

– сказала Свитолина в интервью tribuna.com.

Также первая ракетка Украины поделилась мнением, почему украинские болельщики резко реагируют на политические высказывания спортсменов. По словам Свитолиной, причина кроется в том, что спортсмены – публичные люди и фанаты ищут шанса за что-то зацепиться.

У нас ищут то, за что можно зацепиться. Это не очень хороший вариант. Нас спрашивают, мы что-то отвечаем и тогда выуживают то, что им нужно, пытаются что-то найти. Ломаченко, Усик, я, другие – мы все выступаем под флагом Украины. С нашим именем всегда ассоциируется сине-желтый флаг.

Не думаю, что нужно что-то объяснять. Объяснять, что мы против чего-то или не любим Украину, что-то не то делаем или не живем в Украине. Все пытаются за что-то зацепиться. Мы всегда выступаем за страну. У меня было очень много предложений из других стран, у каждого они были. Не вижу смысла угнетать нас с этой стороны,

– резюмировала украинка.

В октябре в 1/8 финала турнира в Москве Свитолина проиграла Анастасии Кудерметовой.

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Украинка завершила сезон на 6-й строчке рейтинга WTA. В 2019 году 25-летняя украинка заработала более 6 миллионов долларов призовых.

В 2019 году Свитолина 5 раз останавливалась в шаге от финала (Доха, Дубай, Индиан-Уэллс, Уимблдон и US Open). 3 ноября украинка проиграла финал Итогового турнира.