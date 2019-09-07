Свитолина определилась с турниром, на котором выступит после US Open

Украинская теннисистка Элина Свитолина уже знает где сыграет следующий матч. После поражения в полуфинале US Open Свитолина выступит на турнире в китайском Чжэнчжоу.

Свитолина будет сеянная под вторым номером на новом турнире WTA в Чжэнчжоу. Следовательно она начнет выступление не с первого круга, а сразу со второго. Там ее будет ожидать победительница пары Тамара Зиданшек – Юлия Путинцева.

Матч 1/8 финала с участием Свитолиной состоится в ночь на 11 сентября. Финал турнира в Чжэнчжоу – в ночь на 15 сентября. Призовой фонд – 1 миллион долларов.

К слову: Сколько заработала Свитолина на US Open: впечатляющая сумма

Напомним, Элина Свитолина дошла до полуфинала US Open, где уступила американке Серене Уильямс. Благодаря этому украинка вернулась на третье место в рейтинге WTA.