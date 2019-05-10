Свитолина опубликовала фотографию с топ-игроками "Реала"

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Элина Свитолина
Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина после сенсационного вылета из турнира в Мадриде проводит время с пользой.

Украинка решила подольше задержаться в испанской столице, ведь ее парень Гаэль Монфис продолжал выступление на турнире. До четверга, 9 мая.

К слову: Парень Свитолиной драматично проиграл Федереру на глазах украинки

Свитолина же в это время опубликовала фото. На нем рядом с ней два игрока мадридского "Реала" – Лука Модрич и Тони Кроос.

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Теги: Новости Спорта Спорт Реал Елина Свитолина Теннис
Источник: 24 канал
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