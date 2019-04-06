Свитолина опубликовала яркое фото в купальнике с отдыха

Первая ракетка Украины Элина Свитолина восстанавливается после травмы. Сейчас спортсменка отдыхает и набирается сил.

На отдых и восстановление после травмы Элина Свитолина отправилась в Грецию. Именно на солнечном побережье теннисистка решила сделать яркое фото в белом купальнике. Эту фотографию она выложила у себя в Instagram.

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Первая ракетка Украины Элина Свитолина сейчас восстанавливается после травмы, с которой боролась в течение последнего месяца. Элина объявила о паузе в выступлениях. Однако она точно примет участие в турнире в Риме, где уже побеждала.