Свитолина опубликовала яркое фото в купальнике с отдыха

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Элина Свитолина
Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина восстанавливается после травмы. Сейчас спортсменка отдыхает и набирается сил.

На отдых и восстановление после травмы Элина Свитолина отправилась в Грецию. Именно на солнечном побережье теннисистка решила сделать яркое фото в белом купальнике. Эту фотографию она выложила у себя в Instagram.

Стоит увидеть: Свитолина и ее бойфренд записали зажигательный танец

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“ Keep you face always towards the sunshine - and shadow will fall behind you “

Допис, поширений Elina Svitolina (@elisvitolina)

Первая ракетка Украины Элина Свитолина сейчас восстанавливается после травмы, с которой боролась в течение последнего месяца. Элина объявила о паузе в выступлениях. Однако она точно примет участие в турнире в Риме, где уже побеждала.

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Теги: Новости Спорта Спорт Елина Свитолина Теннис
Источник: 24 Канал
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