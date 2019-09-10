Свитолина опустилась на 10 место в чемпионской гонке WTA после US Open

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Элина Свитолина
Элина Свитолина / Фото из открытых источников

После окончания турнира серии Большого Шлема US Open в рейтинге WTA Race произошли изменения.

По итогам Открытого чемпионата США, победительница турнира канадка Бьянка Андрееску заняла 4-ю строчку, а финалистка американка Серена Вильямс – 5-ю.

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Голландка Кики Бертенс покинула пределы топ-8 и опустилась на 9 место. Украинка Элина Свитолина потеряла одну строчку и сейчас находится на 10 месте.

Спорт 24 писал, что 9 сентября обновился теннисный рейтинг WTA. Первая ракетка Украины Элина Свитолина вернулась в тройку сильнейших теннисисток мира.

С результатами US Open можно ознакомиться здесь.

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Теги: Спорт Елина Свитолина Теннис
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