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Свитолина опустилась на 7 место в рейтинге WTA, Костюк впервые обошла Цуренко

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Элина Свитолина / WTA

Первая ракетка Украины Элина Свитолина потеряла одну позицию и занимает седьмое место в обновленном за 24 февраля рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

На прошлой неделе украинка не смогла преодолеть стартовый раунд турнира в Дубае, проиграв американке Дженнифер Брэди.

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Свитолину, в активе которой 4301 очко, опережают в списке австралийка Эшли Барти (8367), румынка Симона Халеп (6076), чешка Каролина Плишкова (5200), Бьянка Ванесса Андрееску из Канады (4665), американка София Кенин (4490) и голландка Кики Бертенс (4335).

Отдельно стоит отметить прогресс Марты Костюк и Дарьи Снигур, которые прекрасно выступили на 60-тысячнике ITF в Каире. К сожалению, судьба свела украинок в шаге от финала, поэтому в матче за титул мы увидели только Марту.

Костюк возвращается в топ-150 и впервые в карьере обходит Лесю Цуренко. Екатерина Козлова потеряла 10 позиций и держится в самой концовке первой сотни. Даяна Ястремская вернулась в топ-25.

Украинки в рейтинге WTA (по состоянию на 24 февраля):

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Елина Свитолина Марта Костюк Даяна Ястремская Теннис
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