Свитолина опустилась на две позиции в рейтинге WTA, в топ-100 только три украинки

WTA опубликовала обновленный рейтинг в одиночном разряде. Лишь одна украинка из топ-200 улучшила свое место в рейтинге.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина опустилась на шестое место в рейтинге WTA. Даяна Ястремская осталась на 26-й позиции.

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Еще одной украинкой в топ-100 стала Екатерина Козлова, но она потеряла две позиции – 89-е место. На две ступеньки опустилась и Катарина Завацкая – 105-е место. Одна из украинок, которая улучшила свое положение, стала Леся Цуренко, которая расположилась на 126-той строчке рейтинга. Ангелина Калинина занимает на этой неделе 141-е место, а Марта Костюк – 168-е.

Возглавляет рейтинг 23-летняя австралийская теннисистка Эшли Барти. Второе место занимает Симона Халеп, а Плишкова – третья.

В чемпионской гонке лидером среди украинских теннисисток является Данная Ястремская – 17-е место. Второе место занимает Элина Свитолина – 51 место. Также в топ-100 WTA Race входит еще одна украинка, Ангелина Калинина – 56 место. Среди лидеров гонки находятся София Кенин (США), Гарбинье Мугуруса (Испания) и Эшли Барти (Австралия).

Добавим, что 14 февраля Элина Свитолина на турнире в Хуахине в ¼ финала уступила японке Нао Хибино – 4:6, 2:6. Ближайшее выступление Свитолиной состоится на турнире WTA Premier в Дубае, который продлится с 17-29 февраля.