Свитолина остро ответила поклонникам на провокационный вопрос о своем бойфренде

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Элина Свитолина и Гаэль Монфис
Элина Свитолина и Гаэль Монфис / bnr.bg

Известная украинская теннисистка Элина Свитолина пообщалась со своими поклонниками в социальной сети Instagram.

Один из вопросов был о бойфренде Элины Свитолиной, французском теннисисте Гаэле Монфисе.

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"Согласна ли ты с тем, что после того, как ты начала встречаться с Монфисом, то стала играть хуже?", – спросил поклонник Элину. "Бред сивой кобылы", – ответила украинка.

О романе Свитолиной и французского теннисиста Гаэля Монфиса стало известно в январе 2019 года во время Australian Open. Во время матча второго круга француз поддерживал украинку в ее боксе вместе с тренером.

Вместе с Монфисом Свитолина завела общую страницу в Instagram, где они публикуют фото и видео. Чтобы сделать свою страницу более популярной, пара попросила сняться в ролике титулованного швейцарского теннисиста Роджера Федерера.

После того, как Элина объявила об отношениях с Монфисом, ей не удалось выиграть ни один турнир. На Australian Open украинка остановилась в четвертьфинале. На турнире в Дубае и Индиан-Уэлсе Элина добралась до полуфиналов. Соревнования в Майами украинка прекратила в первом круге.

Грунтовый сезон украинка начала чрезвычайно неудачно. В Мадриде Свитолина не преодолела первый круг, а в Риме остановилась в 1/16 финала. Из-за этого Элина опустилась на 9-е место в рейтинге WTA. Свитолина впервые с 2014 года проиграла четыре матча подряд. Сейчас украинка готовится к Roland Garros.

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Теги: Спорт Новости Спорта Теннис Елина Свитолина
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