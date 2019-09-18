Свитолина отказалась доигрывать матч и покинула турнир WTA в Гуанчжоу

Украинская теннисистка Элина Свитолина проиграла поединок второго круга на турнире серии WTA в китайском Гуанчжоу.

Во втором сете матча против Марии Боузковой из Чехии (№63 WTA) украинка снялась из-за травмы – 4:6, 3:4 (отказ).

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Первый сет уверенно приближался к тай-брейку, но при счете 4:5 Элина проиграла свою подачу, в результате чего уступила в партии.

Во втором сете Свитолина быстро повела с брейком, вот только ее преимущество длилось недолго. При счете же 3:4 в пользу Боузковой украинка отказалась продолжать борьбу, а незадолго до этого она брала медицинский тайм-аут.

На стадии 1/4 финала турнира Мария Боузкова теперь будет противостоять победительнице пары Анна Блинкова – Александра Крунич.

Спорт 24 сообщал, что две украинские теннисистки Элина Свитолина и Даяна Ястремская сыграют на турнире "ВТБ Кубок Кремля" в Москве (Россия).