Свитолина из-за травмы отказалась играть за сборную Украины, но выступит на турнире в Катаре

Первая ракетка Украины Элина Свитолина примет участие на турнире WTA в катарской Дохе, который состоится уже с 11-го до 16 февраля.

Сначала Свитолина была заявлена на участие в турнире, однако получила wildcard от организаторов, что дает право на выступление в основной сетке.

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Свой последний матч в 2019 году Свитолина провела на Открытом чемпионате Австралии, где в 1/4 финала проиграла будущей победительнице "Мейджора" Наоми Осаке.

Недавно Спорт 24 писал, что первая ракетка Украины Элина Свитолина, а также третья ракетка нашей страны Даяна Ястремская, отказались выступать за сборную Украины в матчах Кубка Федерации в польской Зеленой Гуре. Причиной отказа стали финансовые условия, которые выдвинул агент теннисисток Стефан Гуров.

Впоследствии Элина Свитолина в своем Facebook-аккаунте опубликовала обращение, в котором написала о травме, как главной причине отказа играть за сборную Украины.

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Также Свитолина ответила Федерации тенниса, которая обвинила теннисистку в том, что та не хочет выступать за сборную Украины из-за якобы низких финансовых условий. Элина заявила, что финансовые вопросы не были ключевым моментом в вопросе ее выступления за сборную.

Что такое wildcard?В спорте это особое приглашение спортсмена или команды, не прошедших общую квалификацию. Обычно выдается организаторами или федерацией на основании других выступлений, зрительских симпатий или других показателей.



В некоторых случаях wildcard предоставляется принимающей стране, для того, чтобы повысить их шансы на победу. В отдельных видах спорта на Олимпийских играх и на чемпионатах мира по легкой атлетике и плаванию автоматически допускаются участники от принимающей соревнования страны. В некоторых других видах спорта на Олимпийских играх, таких как дзюдо, стрельба из лука, бадминтон, практикуется предоставление wildcard соответствующими спортивными федерациями.

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