Свитолина отказалась от участия на престижном турнире в Германии

Первая ракетка Украины Элина Свитолина не сыграет на турнире в немецком Штутгарте Porsche Tennis Grand Pix. Соревнования должны были стартовать 22 апреля.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина снимается с соревнований на грунтовых кортах в Штутгарте, где в прошлом году дошла до четвертьфинала. За свою карьеру Свитолина только раз выступала на "Porsche Tennis Grand Pix" – в сезоне-2018, когда проиграла Каролин Гарсии из Франции, сообщает btu.org.ua.

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Однако Элина Свитолина пропустит этот турнир. Она и до сих пор восстанавливается после травмы. И находится в Швейцарии, где тренируется и готовится к возвращению на корты.

В последний раз Элина Свитолина выходила на корты Тура еще во второй половине марта: в Майами украинка потерпела поражение в стартовом матче против китаянки Ван Яфань. После выступления во Флориде Свитолина заявила, что по рекомендации врачей посвятит время своему здоровью и лечению колена.

Следующий турнир, на который заявлена Элина Свитолина – Mutua Madrid Open в Испании. Соревнования серии WTA Premier Mandatory в Мадриде продлятся с 3 по 12 мая.

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