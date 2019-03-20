Свитолина открыла благотворительный фонд, который будет помогать украинским детям. Он в Далласе

17 Читати новину українською
Элина Свитолина
Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина основала благотворительный фонд своего имени – Elina Svitolina Foundation. Он будет помогать талантливым детям, в первую очередь из Украины, чтобы они могли тренироваться, учиться и получать необходимый опыт. Открыли его в американском Далласе. Однако в дальнейших планах – открыть теннисные корты и в Украине.

О деталях фонда, его деятельности и помощи украинским детям Элина Свитолина рассказала в комментарии "Большой теннис Украины".

Читайте также: Элина Свитолина может стать первой ракеткой мира: что для этого нужно

О создании Elina Svitolina Foundation

Идея создания фонда родилась несколько лет назад. Знаете, мне всегда хотелось иметь возможность делать что-то полезное для детей. Когда я росла, для меня было большой мотивацией просто пообщаться со звездами тенниса, узнать от них что-то новое, иметь возможность потренироваться вместе. Поэтому я знаю по себе, как это важно для начинающих теннисистов.

Во время моей юниорской карьеры мне всегда говорили, что я должна быть лучше других на две-три головы. Потому что я с Украины, а игрокам оттуда очень сложно пробиться на самый верх. И вот сейчас, когда у меня есть опыт, есть возможности дать что-то полезное для детей, я хочу этим воспользоваться. Поэтому меня всегда интересовало именно это направление – помощь детям, мотивировать их на достижение своих целей. Я думаю, через фонд у меня будет больше возможностей для этого.

О главных задачах фонда

Главная задача – помощь талантливым детям, в первую очередь украинским детям. Мы с моей командой планируем проводить отбор таких деток, чтобы в будущем они могли тренироваться за рубежом, получать необходимые знания, образование, продвижение. У нас есть определенные связи для этого. И я, конечно же, буду делать все от меня зависящее, чтобы наш фонд действовал активно. Есть планы по строительству нескольких теннисных площадок в Украине, есть и другие мнения. У нас очень хорошая, опытная команда, которая будет продвигать проекты фонда. И я также планирую, когда у меня будет свободное от турниров время, уделять больше внимания всем этим вопросам.

Читайте также: Свитолина с бойфрендом ведут совместную страницу в Instagram: романтические фото и видео

Об открытии фонда в Далласе

Почему открыли Фонд именно в Далласе? Здесь все просто. Люди, которые помогали мне открыть Фонд, основаны в Техасе. И есть доноры, которые уже сделали первые взносы. И они тоже из Америки. Понимаете, в любых начинаниях для меня важно иметь экспертное мнение, советы от людей, которые имеют большой опыт. И тут я их нашла. Но главным направлением работы Фонда, нашим приоритетом, будет, безусловно, Украина. Поэтому здесь находятся американцы, которые будут помогать в продвижении моего украинского фонда. Я также хотела бы пригласить всех, кто хотел бы помочь в развитии моего фонда, следить за нашим сайтом, где будут новости о новых проектах, и есть возможность сделать взносы на поддержку деятельности фонда.

blog_ava
Выходные дни-2019: календарь праздников в Украине
сегодня
166437
Теги: Спорт Новости Спорта Теннис Елина Свитолина благотворительность
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Лобановский не выиграл ничего за пределами Украины, – Луческу разозлила высокая позиция украинца
сегодня 15:13 Лобановский не выиграл ничего за пределами Украины, – Луческу разозлила высокая позиция украинца
107
Игрок сборной Украины врезала в челюсть тренеру прямо во время матча: видео
сегодня 12:21 Игрок сборной Украины врезала в челюсть тренеру прямо во время матча: видео
311
Жвачку легендарного тренера "Манчестер Юнайтед" продали за 455 тысяч евро: фото
сегодня 11:55 Жвачку легендарного тренера "Манчестер Юнайтед" продали за 455 тысяч евро: фото
50
В Канаде хоккеист грубым ударом отправил судью в нокдаун: сногсшибательное видео
19 марта 10:57 В Канаде хоккеист грубым ударом отправил судью в нокдаун: сногсшибательное видео
84
Почему Мораес в сборной – это не хорошо, а к его натурализации есть несколько вопросов
19 марта 08:03 Почему Мораес в сборной – это не хорошо, а к его натурализации есть несколько вопросов
Ігор Саджениця 313
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук