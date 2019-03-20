Свитолина открыла благотворительный фонд, который будет помогать украинским детям. Он в Далласе

Украинская теннисистка Элина Свитолина основала благотворительный фонд своего имени – Elina Svitolina Foundation. Он будет помогать талантливым детям, в первую очередь из Украины, чтобы они могли тренироваться, учиться и получать необходимый опыт. Открыли его в американском Далласе. Однако в дальнейших планах – открыть теннисные корты и в Украине.

О деталях фонда, его деятельности и помощи украинским детям Элина Свитолина рассказала в комментарии "Большой теннис Украины".

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О создании Elina Svitolina Foundation

Идея создания фонда родилась несколько лет назад. Знаете, мне всегда хотелось иметь возможность делать что-то полезное для детей. Когда я росла, для меня было большой мотивацией просто пообщаться со звездами тенниса, узнать от них что-то новое, иметь возможность потренироваться вместе. Поэтому я знаю по себе, как это важно для начинающих теннисистов.

Во время моей юниорской карьеры мне всегда говорили, что я должна быть лучше других на две-три головы. Потому что я с Украины, а игрокам оттуда очень сложно пробиться на самый верх. И вот сейчас, когда у меня есть опыт, есть возможности дать что-то полезное для детей, я хочу этим воспользоваться. Поэтому меня всегда интересовало именно это направление – помощь детям, мотивировать их на достижение своих целей. Я думаю, через фонд у меня будет больше возможностей для этого.

О главных задачах фонда

Главная задача – помощь талантливым детям, в первую очередь украинским детям. Мы с моей командой планируем проводить отбор таких деток, чтобы в будущем они могли тренироваться за рубежом, получать необходимые знания, образование, продвижение. У нас есть определенные связи для этого. И я, конечно же, буду делать все от меня зависящее, чтобы наш фонд действовал активно. Есть планы по строительству нескольких теннисных площадок в Украине, есть и другие мнения. У нас очень хорошая, опытная команда, которая будет продвигать проекты фонда. И я также планирую, когда у меня будет свободное от турниров время, уделять больше внимания всем этим вопросам.

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Об открытии фонда в Далласе

Почему открыли Фонд именно в Далласе? Здесь все просто. Люди, которые помогали мне открыть Фонд, основаны в Техасе. И есть доноры, которые уже сделали первые взносы. И они тоже из Америки. Понимаете, в любых начинаниях для меня важно иметь экспертное мнение, советы от людей, которые имеют большой опыт. И тут я их нашла. Но главным направлением работы Фонда, нашим приоритетом, будет, безусловно, Украина. Поэтому здесь находятся американцы, которые будут помогать в продвижении моего украинского фонда. Я также хотела бы пригласить всех, кто хотел бы помочь в развитии моего фонда, следить за нашим сайтом, где будут новости о новых проектах, и есть возможность сделать взносы на поддержку деятельности фонда.