Свитолина открывает лагерь в Киеве и обещает поддержку талантливым теннисистам

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Элина Свитолина
Элина Свитолина / utctennis.com.ua

Третья ракетка мира Элина Свитолина запускает проект, призванный открыть юные спортивные таланты. Она ищет таланты среди юных теннисистов в Украине.

При поддержке Элины Свитолиной с 28 сентября до 5 октября 2019 года состоится теннисный лагерь на кортах украинского теннисного центра "Виккорт".

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Принять участие в спортивном интенсиве смогут теннисисты до 12 лет. Отбор талантов будут проводить специалисты международного уровня, которые работают с командами Кубка Дэвиса и Кубка Федерации.

По результатам работы лагеря трое сильнейших юных спортсменов получат дальнейшую поддержку от Элины Свитолиной.

Теннисный лагерь отбора будет работать на базе комплекса "Виккорт" по правилам разработанного положения мероприятия. Подробнее можно ознакомиться по ссылке.

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Теги: Спорт Новости Спорта Елина Свитолина Теннис
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