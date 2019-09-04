Свитолина по итогам US Open может подняться на второе место рейтинга WTA
Украинская теннисистка Элина Свитолина уже пробилась в полуфинал US Open. Этот результат позволит украинке войти в тройку сильнейших теннисисток мира.
В четвертьфинале Открытого чемпионата США Элина победила Иоганну Конту. В полуфинале Свитолина сыграет против шестикратной чемпионки турнира Серены Уильямс.
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Благодаря выходу в 1/2 финала Элина обеспечила себе возвращение в тройку сильнейших теннисисток мира согласно рейтингу WTA. Сейчас украинка является пятой ракеткой мира.
Если Свитолина выигрывает турнир, то сможет выйти на вторую позицию, обогнав Плишкову.
После US Open первое место в рейтинге WTA сохранит австралийка Эшли Барти.
Элина Свитолина – Иоганна Конта видеообзор матча