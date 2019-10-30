Свитолина победила Халеп и гарантировала себе участие в полуфинале Итогового турнира

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Элина Свитолина
Элина Свитолина / twitter.com/wta

Элина Свитолина сумела одержать вторую победу на Итоговом турнире. После победы над Плишковой Свитолина победила 5 ракетку мира Симону Халеп.

Симона Халеп – Элина Свитолина 0:2 (5:7, 3:6)

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Свитолина удачно начала матч, сделав сразу брейк. Элина повела 3:0, однако румынке удалось выиграть три подряд гейма и сравнять счет.

Казалось, что судьба партии будет решаться на тай-брейке. Однако в 12 гейме Свитолина сделала брейк и выиграла сет на подаче Симоны.

На старте второго сета теннисистки обменялись брейками. В седьмом гейме Свитолина смогла сделать еще один брейк и повела 5:3. В следующем гейме Элина не без проблем подала на матч – 6:3.

Последний матч в группе Свитолина сыграет против Бьянки Андрееску. Он не будет иметь принципиального значения, ведь Свитолина гарантировала себе выход в 1/2 финала.

Отметим, что Элина продолжила победную серию на Итоговом турнире, которая теперь составляет 7 матчей.

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Автор: Михаил Гема
Теги: Спорт Елина Свитолина Теннис Новости Спорта
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