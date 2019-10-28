Свитолина победила вторую ракетку мира Плишкову в первой игре на Итоговом турнире

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Элина Свитолина
Элина Свитолина / GETTY IMAGES

Элина Свитолина удачно начала защиту титула на Итоговом турнире в китайском Шэньчжэне. В первой игре "Пурпурной группы" украинка победила вторую ракетку мира Плишкову.

Каролина Плишкова – Элина Свитолина 0:2 (6:7, 4:6)

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Уже на старте поединка теннисистки дали понять, что будут сражаться за результат. Плишкова в первом же гейме сделала брейк, но Свитолина быстро отыгралась 2:2. В дальнейшем теннисистки удачно защищали свои подачи, не позволив друг другу заработать хотя бы брейк-пойнт.

Судьба сета решалась на тай-брейке, где также была настоящая борьба. Свитолина отыграла один сет-пойнт у Плишковой и только с седьмой попытки оформила победу в партии.

Во второй партии на корте шла не менее драматическая борьба. На этот раз агрессивнее сет начала украинка, которая сделала брейк и повела 2:0.

Плишкова сумела восстановить паритет, но в седьмом гейме Свитолина снова отобрала подачу чешки и впоследствии повела 5:3. Впоследствии Плишкова защитила свою подачу, а Свитолина подала на матч – 6:4.

Другими соперницами Свитолиной в группе являются Симона Халеп и Бьянка Андрееску. В полуфинал выходят по две теннисистки из двух групп.

В прошлом году Свитолина выиграла Итоговый турнир.

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Автор: Михаил Гема
Теги: Елина Свитолина Спорт Новости Спорта Теннис
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